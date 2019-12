Fachtagung Additive Manufacturing

Additive Fertigungsprozesse, wie etwa 3D-Druckverfahren, spielen in immer mehr produzierenden Unternehmen eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen es, Lebenszykluskosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen. Die Fachtagung Additive Manufacturing beleuchtet das Thema mit Fokus auf die Branchen Maschinenbau und Medizintechnik. IGB-Wissenschaftler Dr. Achim Weber referiert in diesem Rahmen zum Thema »Biofabrikation am Beispiel von chemisch modifizierten Biomaterialien«.