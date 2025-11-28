Neuer Webauftritt des Fraunhofer-Verbunds »Ressourcentechnologien und Bioökonomie VRB« ist online

Fraunhofer VRB bündelt Kompetenzen, Know-how und technische Infrastruktur der vier Mitgliedsinstitute Fraunhofer IGB, Fraunhofer IME, Fraunhofer IVV und Fraunhofer UMSICHT sowie der zwei Gastinstitute Fraunhofer IAP und Fraunhofer IWKS. Die Mitarbeitenden entwickeln biotechnologische, verfahrenstechnische, zirkuläre und systemische Lösungen für ein verantwortungsvolles Management von Ressourcen und deren Nutzung. Dies umfasst die Rohstoff- und Energieversorgung, den Klima- und Umweltschutz sowie die Sicherstellung von Ernährung und Gesundheit.

Die neue Homepage des Fraunhofer VRB gibt Einblicke in die Kompetenzen und Ressourcen, die Leistungsangebote, die technische Infrastruktur und Anlagen sowie Veröffentlichungen des Verbunds. Gemeinsame Leistungsangebote finden Sie unter den Fokusthemen »Circular Carbon«, »Circular Health« und »Circular Water«.

Besuchen Sie gerne die Homepage: www.vrb.fraunhofer.de oder kontaktieren Sie die Geschäftsstelle per E-Mail unter: info@vrb.fraunhofer.de.