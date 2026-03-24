Folien und Beschichtungen aus chitinhaltigen Reststoffen

Optimierte Konversion von Chitin zu Chitosan

Das wasserlösliche und daher vielseitig einsetzbare Chitosan entsteht durch Deacetylierung von Chitin. Doch die Herstellung von Chitosan aus Chitin ist nicht trivial und erfordert chemisches Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Üblicherweise verläuft der Prozess bei hohen Temperaturen und unter chemisch drastischen Bedingungen. »Im Laufe unserer langjährigen Forschungsarbeiten konnten wir die Reaktionsbedingungen abmildern, weiter optimieren und die Ausbeute steigern«, so Hahn. Mit entsprechenden Aufreinigungsschritten erzielt der Chemiker Chitosan mit mehr als 90 Prozent Reinheit – aus Krabbenschalen ebenso wie aus Pilzmyzel und Insektenhäuten.

Die anschließende Analyse von Molekulargewicht, Deacetylierungs- und Reinigungsgrad des jeweiligen Chitosanprodukts liefert bereits erste Hinweise auf mögliche Anwendungen. Im eigens entwickelten Lösungsmittelguss-Plattentest, bei dem Filmbildung und Quellfähigkeit geprüft werden, spürt Hahn auch eventuelle Inkompatibilitäten mit Quervernetzern auf.

Chitosan: Vielfältig einsetzbares Biopolymer als Ersatz für erdölbasierte Polymere

Chitosan ist äußerst vielseitig: Es wirkt antibakteriell und geruchshemmend, hat haft- und viskositätsregulierende Eigenschaften, kann Filme bilden – und ist vollständig biologisch abbaubar. Aufgrund seiner antimikrobiellen sowie hämostatischen Eigenschaften und ausgezeichneten Biokompatibilität wird Chitosan in Wundauflagen eingesetzt; die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern, macht sich die Kosmetikindustrie bereits zunutze – in Form feuchtigkeitsspendender und hautpflegender Komponenten in Cremes und Lotionen.

Da das Biopolymer Bindestellen für weitere Funktionalitäten oder Moleküle bereitstellt, hat Hahn es in institutsinterner Zusammenarbeit zudem auf verschiedene Art und Weise modifiziert. So kann es als Matrix für eine fluorfreie Hydrophob-Ausrüstung von Textilien dienen oder als biobasiertes Flockungsmittel zur Aufbereitung komplexer Abwässer.

Die Fähigkeit Filme zu bilden, prädestiniert das Biopolymer für Beschichtungen und Folien, um Polymere auf Erdölbasis zu ersetzen. Hergestellt hat Hahn transparente Folien nach Zusatz von biobasierten Vernetzern. »Aufgrund ihrer ausgewogenen Elastizität und Transparenz eignen sich Chitosan-Folien hervorragend als nachhaltige, biobasierte und bioabbaubare Einwegverpackung, z. B. in der Lebensmittelindustrie«, erläutert Hahn. Ein weiterer Vorteil: Mit der industriellen Nutzung lokal verfügbarer Ressourcen können fossile Rohstoffe ersetzt und Abhängigkeiten von internationalen Lieferketten reduziert werden.