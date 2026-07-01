Professor Kluger übernimmt alleinige Institutsleitung des Fraunhofer IGB

Prof. Dr. Petra Kluger ist seit 1. Juni 2025 Institutsleiterin des Fraunhofer IGB und leitet in Personalunion das Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie (IGVP) an der Universität Stuttgart.

Bereits im Januar 2026 ging die geschäftsführende Institutsleitung des Fraunhofer IGB auf Professor Kluger über. Seit dem 1. Juli 2026 ist sie alleinige Institutsleiterin und Dr. Wolperdinger scheidet aus der Institutsleitung aus, um neue berufliche Aufgaben außerhalb von Fraunhofer wahrzunehmen.