Fraunhofer IGB Events RSS

Tag der offenen Tür am Fraunhofer-Campus Stuttgart 2026 Am Samstag, dem 27. Juni 2026, öffnen die Stuttgarter Fraunhofer-Institute ihre Pforten im Rahmen des Wissenschaftsfestivals der Stadt Stuttgart. Eine ideale Gelegenheit, Freunden und Familie Einblicke in die Fraunhofer-Forschung bei am Campus zu geben. Die Institute werden zahlreiche interaktive Stationen anbieten – von AI bis Quantencomputing. Das Fraunhofer IGB und das IGVP der Uni Stuttgart zeigen ihre Forschungen im Bereich Biofabrikation. mehr Info

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IFAT 2026 Das Fraunhofer IGB zeigt auf der IFAT 2026 einen Biomining-Reaktor zur biologischen Rückgewinnung von wertvollen Metallen und Seltenen Erden aus Elektroschrott, stellt seine Verfahren zur Nährstoffrückgewinnung aus Abwasser sowie konkrete Projektbeispiele aus der Abwasseraufbereitung bis hin zur Wasserwiederverwendung für Kommunen und Industrie vor und erklärt, wie sich Krankheitserreger in Abwasser nachweisen lassen. mehr Info

Abschlusskonferenz der Allianz Biotenside Die Innovationsallianz Biotenside widmet sich der Entwicklung von biobasierten Alternativen zu chemisch synthetisierten, fossilbasierten Tensiden. Nach dem Auslaufen der zweiten und letzten Projektphase laden die Beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Abschlusskonferenz am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart ein. Hier präsentieren die beteiligten Partner die wissenschaftlich fundierten Ergebnisse entlang der gesamten Prozesskette und geben einen Ausblick auf die Implementierung in der Praxis. Außerdem stellen Anwenderunternehmen ausgewählte Use-Cases vor. mehr Info

Virus-based Therapies Seminar Series We are pleased to welcome you to our seminar series “Virus-based therapies – from engineering to process development” at the Virus-based Therapies branch of Fraunhofer IGB in Biberach. We will offer monthly seminars on various aspects of virus-based therapies. It is our pleasure to have renowned experts share their insights into the various aspects of virus-based therapies. mehr Info

Biointelligence Summit Biointelligence Summit 2025: Explore biointelligent manufacturing, automated bioproduction, personalized health and New Food innovations. Connect with industry leaders shaping the future of life sciences and biotechnology. mehr Info