Deutsch-kenianische Kooperation für nachhaltige energie- und wassereffiziente Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse

NexusHub – Konzeption eines Water-Energy-Food Nexus

Im Projekt NexusHub, in dem energieautarke Hydroponiksysteme für den afrikanischen Markt entwickelt werden, ist das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB aktiv beteiligt. Um diese Systeme kommerziell im afrikanischen Markt zu verankern, ist es geplant, diese an bereits vorhandenen Mobilfunkstationen von Telekommunikationsprovidern aufzubauen und beides in die neuen regenerativen Energiekonzepte zu integrieren. Im Projekt kümmert sich das Fraunhofer ICT um die Auslegung der Energieinfrastruktur. Das Fraunhofer IGB entwickelt Konzepte für den Aufschluss von Nährstoffen aus lokal verfügbaren Ressourcen, um Importe teurer mineralischer Dünger zu vermeiden. Die Partner der JKUAT entwickeln Arduino-basierte Steuerungen für das Hydroponik-System. Das Projekt NexusHub wird von der Fraunhofer-Zukunftsstiftung gefördert.

Im speziellen wird am Fraunhofer IGB die Frage verfolgt, inwieweit sich aus nährstoffreichen organischen Reststoffen, beispielsweise Essensabfällen und Tiermist, mittels biologischer Prozesse eine Nährstofflösung erzeugen lässt, die in dem hydroponischen System zur Versorgung der Pflanzen verwendet werden kann und damit für ein optimales Pflanzenwachstum sorgt. Ziel der Prozessentwicklung ist, möglichst alle in den Reststoffen vorhandenen Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar zu machen. Die Versuche sollen nicht nur am Fraunhofer IGB in Deutschland, sondern auch am JKUAT in Kenia stattfinden. Der Fokus liegt dabei vor allem auf einem Aufbau, der sich durch lokale Stoffe auch in den ländlichen Gegenden Kenias realisieren lässt. Um dies zu erreichen, besuchte die Delegation unter anderem kommerzielle Hydroponik-Bauern als auch Verkäufer und Bildungseinrichtungen in Nairobi und Umgebung.