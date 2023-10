Dr. Christine Rasche in den Vorstand des Bioeconomy Clusters e.V. gewählt

»Die Bioökonomie muss eine wesentliche Rolle im Strukturwandel im mitteldeutschen Raum einnehmen. Das geht nur in enger Vernetzung der Aktivitäten des Clusters mit anderen wesentlichen Programmen in der Region. Nur so können wir mit gebündelten Kräften agieren«, erklärt Rasche anlässlich ihrer Wahl in den Vorstand des Bioeconomy Clusters. »Diese Zusammenarbeit möchte ich daher noch wesentlich ausbauen. Zudem benötigen wir mehr Sichtbarkeit im europäischen Außenraum. Mitteldeutschland bietet eine nahezu einzigartige Dichte von Bioökonomie-Playern aus Wirtschaft und Wissenschaft: von der Ideenschmiede über Prozessskalierung bspw. am Fraunhofer CBP bis hin zur industriellen Umsetzung in einem der regionalen Chemieparks. Die verstärkte Wahrnehmung dieses Angebots möchte ich für unsere Mitglieder in Form von neuen Kunden und strategischen Partnerschaften erreichen.«

Im Bioeconomy Cluster sind insgesamt 44 Unternehmen und Forschungseinrichtungen vertreten, darunter auch vier Fraunhofer-Institute. Neben dem Fraunhofer WKI, dem Fraunhofer IMWS und dem Fraunhofer IWES zählt auch das Fraunhofer CBP zum Netzwerk des Clusters.