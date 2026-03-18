Auf der IFAT 2026, der internationalen Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, präsentiert die Fraunhofer-Allianz SysWasser ihre aktuellen Forschungsergebnisse und neuesten Entwicklungen (Halle B2, Stand 115).

Das Fraunhofer IGB zeigt dabei einen Biomining-Reaktor zur biologischen Rückgewinnung von wertvollen Metallen und Seltenen Erden aus Elektroschrott, stellt seine Verfahren zur Nährstoffrückgewinnung aus Abwasser sowie konkrete Projektbeispiele aus der Abwasseraufbereitung bis hin zur Wasserwiederverwendung für Kommunen und Industrie vor und erklärt, wie sich Krankheitserreger in Abwasser nachweisen lassen.