Cometha: Fachtagung zur innovativen Biogas-Pilotanlage in Paris

Im Rahmen einer Fachtagung wurde in Paris eine unter maßgeblicher Beteiligung des Fraunhofer IGB realisierte innovative Pilotanlage für die energetische und stoffliche Verwertung organischer Reststoffe in Betrieb genommen. Die Pilotanlage wurde in Auftrag der französischen Verbände Syctom und SIAAP im Rahmen einer einzigartigen Innovationspartnerschaft errichtet.