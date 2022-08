Sommertour von Umwelt- und Energieministerin Thekla Walker

CO 2 -Recycling mit Mikroalgen

Als regenerative Biomassequelle spielen Mikroalgen für neue Ansätze in der Bioökonomie eine Hauptrolle. Die Fähigkeit der Einzeller, mit CO 2 als alleiniger Kohlenstoffquelle wachsen zu können, macht sich das Fraunhofer IGB aktuell in verschiedenen Bioraffinerie-Projekten zunutze: Hier wird eine Mikroalgenkultivierung als Prozessstufe integriert, wenn es darum geht, im Gesamtprozess entstehende CO 2 -Emissionen zu binden und damit zu verhindern, dass das Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt.

»CO 2 entsteht beispielsweise bei der Vergärung von Klärschlamm im Faulturm, in Biogasanlagen, aber auch bei verschiedenen mikrobiellen Prozessen, die wir zur Konversion eines Reststoffs in ein neues Produkt einsetzen«, erläutert Dr. Ursula Schließmann, Koordinatorin des Geschäftsfelds Umwelt und Klimaschutz am Fraunhofer IGB. Der Vorteil des integrierten Mikroalgenprozesses liegt auf der Hand: Die Mikroalgen entfernen nicht nur CO 2 , sondern produzieren daraus auch Wertstoffe. Die Nutzung von Mikroalgen ist damit ein Paradebeispiel für das sogenannte biologische Carbon-Capture-und-Usage (kurz: Bio-CCU). Ziel dieser Verfahren ist es, den Kohlenstoff aus CO 2 in komplexeren Kohlenstoffverbindungen zu binden und dadurch den Kohlenstoffkreislauf zu schließen.

Münter: Erfolgreiches Zusammenspiel von Biologie und Technik

Ministerialdirektor Dr. Michael Münter, Amtschef des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, zeigte sich beeindruckt: »Wir sehen hier ein außerordentlich erfolgreiches Zusammenspiel: Anwendungsorientierte Forschung am Fraunhofer IGB verbindet Biologie und Technik. Und daraus entsteht ein innovatives Unternehmen, das als Anlagenbauer mit Technologie made in Baden-Württemberg auf dem internationalen Markt in der Bioökonomie tätig ist. Das Recyceln von CO 2 nimmt weltweit Fahrt auf – und Subitec mischt als Anlagenhersteller für die Zucht von Algen und Bakterien als CO 2 -Killer auf diesem Zukunftsmarkt mit.«

Mikroalgen zur Kreislaufführung von Nährstoffen

Zudem sind Mikroalgen auch in punkto Nährstoffrückgewinnung nützliche Helfer für die angestrebte Kreislaufwirtschaft. »Phosphor und Stickstoff, die Algen für ihr Wachstum benötigen, können sie problemlos aus Abwässern mit hohen Nährstoffkonzentrationen verwerten«, hat Schmid-Staiger mit ihrem Team herausgefunden. Auch diese Eigenschaft setzen die Fraunhofer-Forschenden in den laufenden Bioraffinerie-Projekten gewinnbringend ein. So wird in einer Abwasser-Bioraffinerie der flüssige Gärrest, der nach der Hochlastfaulung von Klärschlamm einer kommunalen Kläranlage übrig bleibt und gelöstes Ammonium und Phosphat enthält, der Mikroalgenprozessstufe zugeführt. In einem anderen Projekt nutzen Algen Ammoniumchlorid, einen industriellen Reststoff, für ihr Wachstum.