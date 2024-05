Trinkwasserkreislauf – smart und nachhaltig

Die Unternehmenspartner decken sowohl die Bereiche der Wasserver- und -entsorgung ab als auch die Bereiche der Wohnungswirtschaft, des Gebäudemanagements, Armaturen, Wasseraufbereitung, Pumpen, Messtechnik, Sensorik und Digitalisierung: BEULCO GmbH & Co. KG, ECO Water Solution, ELVACO AB, Georg Fischer, GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, hanseWasser, hansgrohe, HAURATON, IWR – Ingenieurbüro, KEMPER, pydro Water to Data, swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG.

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI