S-TEC-Zentrum für Industrialisiertes Bauen und Sanieren (ZIBS) gestartet

Die Bauwirtschaft steht unter Druck: In Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Es muss nicht nur mehr, sondern auch schneller und nachhaltiger gebaut werden. Mit dem »Wohnungsbau-Turbo« sollen Städte und Gemeinden künftig schneller in die Umsetzung kommen, aber auch in anderen Bereichen des Bauens sind neue Lösungsansätze für eine rasche Umsetzung gefragt. Hier setzt das neue S-TEC-Zentrum für Industrialisiertes Bauen und Sanieren (ZIBS) an – es stärkt Innovationen in der Bauindustrie in Baden-Württemberg und beschleunigt den Weg zu mehr Produktivität und Nachhaltigkeit.

»In kaum einem anderen Wirtschaftssektor ist der Bedarf an einem Wandel und gleichzeitig das Potenzial so groß wie in der Baubranche. Sie kann und muss sich dafür grundlegend transformieren – in den Prozessen, den Technologien, den Werkstoffen, dem Ressourcenverbrauch wie auch der Wiederverwendung von Baustoffen«, weiß Prof. Dr. Philip Leistner, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP und Projektleiter des neuen S-TEC-Zentrums.



»Mit dem neuen Zentrum für Industrialisiertes Bauen und Sanieren schaffen wir ein kraftvolles Innovationsökosystem für die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg. Wir bringen Forschung, Technologie und Praxis zusammen, um schneller, klimafreundlicher und produktiver zu bauen. Gerade für unsere mittelständischen Unternehmen und kleinen Handwerksbetriebe ist das Zentrum ein wichtiger Impulsgeber, um den digitalen und ökologischen Wandel im Bausektor aktiv mitzugestalten«, so Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.



Laut einer aktuellen Fraunhofer-Studie zum Stand der Transformation im Bausektor [1] sieht ein großer Teil der Branche die Transformation zwar kommen, fühlt sich in der Praxis den Herausforderungen, die sie mit sich bringt, jedoch noch nicht gewachsen. Genau hier setzt das S-TEC Zentrum für Industrialisiertes Bauen und Sanieren und Bauen (ZIBS) an: Es unterstützt Unternehmen in Baden-Württemberg bei der Transformation der Bauwirtschaft durch innovative Technologien und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das ZIBS wird damit auch dazu beitragen, die im Koalitionsvertrag vereinbarten ambitionierten Klimaziele und Bauvorhaben zu erreichen.

KMU profitieren von fünf starken Kompetenzfeldern

Das S-TEC-Zentrum öffnet seine Unterstützungsangebote ganz bewusst für kleine und mittlere Unternehmen und Betriebe aus allen Segmenten, die an einem baulichen Wertschöpfungszyklus beteiligt sind, von der Baustoff- und Bauteilproduktion, über Handels- und Logistik-Unternehmen, Architektur und Fachplanung, Bauunternehmen und Handwerksbetriebe bis zu Firmen rund um Gebäudebewirtschaftung/Facility Management und Entsorgung/Recycling.

Durch die Einbindung spezieller Projektformate wie Quick Checks und Exploring Projects profitieren sie insbesondere von der gebündelten wissenschaftlichen Expertise der beteiligten Fraunhofer-Institute.

Interessierte Betriebe und Unternehmen können auf die in fünf Feldern gebündelten Kompetenzen der Fraunhofer-Institute zurückgreifen: Digitalisierung und KI, Automatisierungstechnologien, Materialien, Baustoffe und Baukomponenten, Ressourceneffizienz und Klimabilanzierung, Kooperations- und Organisationsstrukturen sowie Geschäftsmodelle.

Land fördert ZIBS mit fünf Millionen Euro

Am 9. Juli 2025 erhielten die fünf Fraunhofer-Institute IBP, IAO, IPA, IRB und IGB, die im S-TEC-Zentrum ihre Kompetenzen bündeln, den Zuwendungsbescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Dieses fördert das Vorhaben mit 5,1 Millionen Euro bis Ende 2027.

Jetzt mitmachen: Erste Bewerbungsrunde startet ab sofort

Unternehmen sind herzlich eingeladen, Teil des Innovationsnetzwerks im S-TEC-Zentrum zu werden. Akteure der Bauwirtschaft mit Interesse an praxisorientierter Innovation können ihre Ideen einreichen, um daraus mit den Fraunhofer-Expertinnen und -Experten ein umsetzbares Innovationsprojekt zu entwickeln.

[1] Fraunhofer IRB Studie (2024): »Stimmungsbarometer zum Stand der Transformation der Baubranche«