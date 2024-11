Andreas Schieder erforschte in seiner Doktorarbeit die Gewinnung von L-Cystein-haltigen Peptiden aus Hühnerfedern

Am Donnerstag, den 17. Oktober 2024, legte Andreas Schieder erfolgreich seine mündliche Doktorprüfung ab und schloss damit seine Promotion ab. Er forschte im Innovationsfeld »Bioinspirierte Chemie« unter der Leitung von Dr. Michael Richter. Das Thema seiner Dissertation lautete: »Development of a green process to obtain L-cysteine-rich peptides from chicken feathers«. Betreut wurde er von Prof. Dr. Volker Sieber, dem Leiter des Lehrstuhls für Chemie Biogener Rohstoffe am TUM Campus Straubing der Technischen Universität München.