Kunstwerk »Circular« als Botschafter für die Bioökonomie

Was eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kunst bewirken kann, zeigt die neue Installation »Circular« der Berliner Künstler Niklas Thran und Robin Woern, welche am 13. Dezember 2023 am Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart eingeweiht wurde. »Circular« ist Resultat des Kunstprojekts »Look@BioEconomy«, mit dem das Fraunhofer IGB Bioökonomie sichtbar machen will. Das Kunstwerk wurde über eine Förderung des Fraunhofer Netzwerks »Wissenschaft, Kunst und Design« realisiert.