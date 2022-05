Tobias Götz entwickelte in seiner Doktorarbeit Hydrogele mit spezifischer Ladungsdichte

Von November 2014 bis Oktober 2018 forschte Tobias Götz am IGVP in der Arbeitsgruppe Chemisch-physikalische Grenzflächen unter der Leitung und Betreuung von Dr. Alexander Southan und in Kooperation mit dem IF Funktionale Oberflächen und Materialien an der Herstellung von Hydrogelen aus maßgeschneiderten Polymeren. Am Donnerstag letzter Woche, dem 19. Mai 2022, schloss er seine Dissertation mit dem Titel »Untersuchungen zur Herstellung von Hydrogelen mit spezifischer Ladungsdichte über Thiol-Michael-Additionen« mit der mündlichen Doktorprüfung erfolgreich ab. Hauptberichter war apl. Prof. Dr. Günter Tovar, Mitberichterin Frau Prof. Dr. Sabine Laschat. Das Fraunhofer IGB gratuliert herzlich!

Ziel der Arbeit war die Entwicklung von Poly(ethylenglykol)-basierten Polymeren, die sich über ein sogenanntes Stufenwachstum zu Hydrogelen vernetzen lassen, um diese später im 3D-Druck zu verwenden. Dabei gelang es dem studierten Chemiker, maßgeschneiderte Polymere zu synthetisieren, die eine bestimmte Anzahl an Ladungen und Verknüpfungspunkten besitzen. Diese Polymere setzte Götz ein, um Hydrogele mit einer definierten Anzahl an Ladungen herzustellen und untersuchte deren Mechanik und Abbau in Abhängigkeit der Ladung.

Bereits im Februar 2019, also nach Abschluss der experimentellen Arbeiten, begann Götz seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Dr. Thomas Schiestel im IF Membranen. Die schriftliche Doktorarbeit, die er Ende November 2021 beim Prüfungsausschuss an der Universität Stuttgart einreichte, verfasste er daher mehr oder weniger in seiner Freizeit.

Götz bleibt dem IF Membranen weiterhin als Wissenschaftler erhalten, wo er ebenfalls an Polymeren forscht: an Polymeren, die sich für die Herstellung von und Anwendung als Membranen eignen.