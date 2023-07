70 Jahre Forschung für eine bessere Zukunft: Jubiläumssymposium am Fraunhofer IGB

Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer IGB verbindet, ist ihre Faszination für Innovationen und deren Anwendung in der praktischen Realität. Dabei spielen Grenzflächen immer eine wichtige Rolle. An der Übergangsschicht zwischen zwei Phasen oder Stoffen − und auch bei der Interaktion zwischen Menschen − eröffnet sich ein enormes Potenzial für die Biotechnologie, die Chemie und die Physik. Es entstehen Materialien mit neue Eigenschaften sowie sehr viel Kreativität und Inspiration: Grenzflächen sind der Ort, an dem das Neue geschieht – hier entwickeln sich Innovationen.

Diese Leidenschaft für Grenzflächen teilt das Fraunhofer IGB mit seinen zahlreichen Wegbegleitern und Partnern aus Forschung, Industrie, Gesellschaft und Politik aus 70 Jahren Institutsgeschichte. Der Institutsleitung ist es daher wichtig, das runde Jubiläum zusammen mit denjenigen Menschen zu begehen, die maßgeblich zum Erfolg des Instituts beigetragen haben. Um bei dieser Gelegenheit auch den fachlichen Austausch zu fördern und einen gemeinsamen Blick in die Zukunft zu werfen, lud das IGB zu einem Fachsymposium am Institutshauptsitz in Stuttgart ein.

»Das IGB adressiert mit seinen Geschäftsfeldern Gesundheit, Umwelt und Klimaschutz, sowie Nachhaltige Chemie und Umwelt die großen Herausforderungen unserer Zeit«, so Dr. Markus Wolperdinger, Institutsleiter des Fraunhofer IGB. »Mit unserer angewandten Forschung entwickeln wir innovative und nachhaltige Technologien und Verfahren zum Wohl der Menschen und der Umwelt. Gemeinsam mit unseren Partnern tragen wir mit anwendungsrelevanten Lösungen dazu bei, eine auch in der Zukunft lebenswerte Welt zu erhalten.«

Jubiläumssymposium »70 Jahre IGB«: Fachlicher Austausch und Ausblick in die Zukunft

Zum Auftakt des Symposiums betonte Prof. Dr. Alexander Kurz, Fraunhofer-Vorstand für Innovation, Transfer und Verwertung, in seinem Grußwort an die Anwesenden: »Mit dieser Jubiläumsveranstaltung feiern wir 70 Jahre Pionierarbeit und Innovation in den Bereichen Biotechnologie und Bioverfahrenstechnik. Das IGB hat sich der Entwicklung von Verfahren, Technologien und Produkten verschrieben, die bedeutende Herausforderungen unserer Gesellschaft adressieren, wie der zunehmende Ressourcenverbrauch und die Notwendigkeit eines nachhaltigen, ressourceneffizienten Wirtschaftens. Eine große Stärke des Instituts liegt darin, nicht nur bahnbrechende Forschungsergebnisse zu erzielen, sondern auch die Fähigkeit zu besitzen, diese Ergebnisse bis hin zur Marktreife zu bringen. Das IGB ist dabei ein wichtiger Partner für die ansässige Industrie in der Region und diese enge Verbindung zur Industrie ermöglicht es, innovative Lösungen zu entwickeln, die direkt auf dem Markt anwendbar sind.«

In ihrem Impulsvortrag hob Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, die exzellente Zusammenarbeit zwischen dem Land und dem IGB hervor. »Das IGB leistet mit seiner Forschung einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, zur Nachhaltigkeit und zu einer guten Gesundheitsversorgung. Wie kaum ein anderes Institut versteht es das IGB, aus der Natur zu lernen und biologische Ressourcen zu nutzen, um damit zu nachhaltigen Lösungen zu gelangen, die Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen Vorteile bringen. Das IGB kann nun schon auf eine 70-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und angesichts der Themen, die das Institut mit großem Erfolg bearbeitet, habe ich keine Zweifel, dass diese Geschichte auch in Zukunft weitergeschrieben wird«, sagte die Wirtschaftsministerin in Stuttgart.

Im Rahmen der Veranstaltung konnte die Ministerin zudem eine erfreuliche Neuigkeit verkünden: Die Landesregierung wird den Aufbau einer neuen Außenstelle des IGB in der Region Oberschwaben/Biberach/Ulm unterstützen, wo die Forschung und Entwicklung des IGB für Virus-basierte Therapien ausgebaut werden sollen.