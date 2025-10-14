Prof. Dr. Petra Kluger zur Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien gewählt

Die Deutsche Gesellschaft für Biomaterialien e.V. (DGBM) fördert die Forschung, Entwicklung und Anwendung von Biomaterialien sowie den interdisziplinären Austausch zwischen Materialwissenschaft, Biologie, Medizin, Zahnmedizin und Ingenieurwesen. Bei ihrer Mitgliederversammlung am 10. Oktober 2025, die im Rahmen des jährlichen DGBM-Kongresses in Dresden stattfand, wurde Prof. Dr. Petra Kluger zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Mit ihren Forschungsschwerpunkten Tissue Engineering und Biofabrikation funktioneller Gewebe, bei denen Biomaterialien eine wesentliche Rolle spielen, ist Prof. Dr. Petra Kluger, Institutsleiterin am Fraunhofer IGB, seit Langem in der DGBM aktiv − zuletzt als stellvertretende Vorsitzende. Als Vorsitzende repräsentiert Prof. Kluger nun die DGBM nach außen − u.a. in der European Society for Biomaterials − und leitet die nationalen Vorstandsaktivitäten sowie die Mitgliederversammlung. Inhaltlich bestimmt sie die strategischen Ziele der Gesellschaft und initiiert entsprechende Veranstaltungen und Kooperationen.

»Ich freue mich sehr über das mir ausgesprochene Vertrauen und auf die Aufgaben als neue DGBM-Vorsitzende«, erklärt Prof. Kluger nach ihrer Wahl. »Die kommenden Jahre möchte ich in dieser Funktion dazu nutzen, neue Impulse für das Forschungsfeld Biomaterialien zu setzen und insbesondere die Translation in die Anwendungen zu fokussieren. Ziel ist, die Bedarfe unserer Kunden noch besser zu verstehen, um mit der Expertise unserer Gesellschaft innovative Lösungen zu entwickeln.«

Kluger tritt damit tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Michael Gelinsky an. Der Leiter des Zentrums für Translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebeforschung an der TU Dresden hatte das Amt seit 2021 inne.