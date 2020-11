Fraunhofer Solution Days 2020

Präsentation. Inspiration. Vision: Das digitale Fraunhofer-Event im Herbst 2020.

Hier adressiert Fraunhofer vier Themen mit hoher Relevanz für die Innovationskraft Deutschlands und Europas:

Gesundheit. Digitale Wirtschaft. Anlagen- und Maschinenbau. Mobilität.

In allen vier Themenfeldern konzentrieren wir uns darauf, mit Innovationen und ganzheitlichen Lösungen einen globalen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Wir bleiben auch in Krisen Impulsgeber und geben Antworten auf die Frage, was eine Gesellschaft resilienter macht. Profitieren Sie von unserem Know-how und unserer nachfrage-, markt-, technologie- und industrieorientierten Forschung.

Auch nach den Live-Tagen vom 26. – 29. Oktober können Sie unsere virtuelle Ausstellung besuchen.

Halle Gesundheitswirtschaft

Hier präsentieren wir Ihnen aktuelle Entwicklungen rund um Next Generation Diagnostics und zellbasierte Testsysteme.

Der Vortrag »Next-Generation Diagnostics« von Dr. Kai Sohn steht im Auditorium Trends zum Reinhören und Anschauen zur Verfügung.

Besuchen Sie uns am Stand des Fraunhofer-Verbunds Life Sciences.