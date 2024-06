Insektenbioraffinerie: Biobasierte Produkte aus organischen Abfällen

In der Insektenbioraffinerie werden organische Rest- und Abfallstoffe in hochwertige chemische Produkte umgewandelt. Möglich machen dies die Insektenlarven der schwarzen Soldatenfliege, die mit den Abfällen gefüttert werden. Ihre Biomasse wird in die Fraktionen Proteinen, Fette und Chitin aufgetrennt, um hieraus chemische Produkte wie Klebstoffe und Beschichtungen, Schmierstoffe und Reinigungsmittel sowie Pflanzendünger herzustellen.

Biobasierte Polymere aus Rest- und Abfallströmen

Wir präsentieren zudem aus Abfallströmen hergestellte biobasierte Polymere, beispielsweise Polyhydroxyalkanoate PHA, einem Polyester, das in Bakterien aus kommunalem Abwasser hergestellt wird, und ein Polymer aus Äpfelsäure, das mit Pilzen aus Reststoffströmen der Lebensmittelindustrie hergestellt werden kann.