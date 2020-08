»Grüner« Wasserstoff als Impulsgeber für eine nachhaltige Chemieindustrie

Zum Fraunhofer CBP

Als Institutsteil des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB nutzt das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP die Elektrolysetest- und versuchsplattform ELP, um neue elektrochemische Prozesse des Fraunhofer IGB, entwickelt an den Standorten Stuttgart und dem Institutsteil BioCat in Straubing, zu skalieren und für die industrielle Umsetzung vorzubereiten. Das CBP bringt dabei seine Expertise im Bereich Wasserstoffnutzung und chemischer Konversion ein, die u. a. im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi geförderten Verbundvorhabens SynLink weiterentwickelt wird. In diesem Projekt wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Synthesegasherstellung aus H 2 O, erneuerbarer Energie und CO 2 untersucht. Ziel ist die chemokatalytische Herstellung von Kraftstoffen, die zunächst am Fraunhofer CBP demonstriert und dann auf der ELP skaliert wird – bis zu Anwendungstests dieser Kraftstoffe in PKW und LKW.

Zum Fraunhofer IMWS

Die zentrale Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert ist die Nachhaltigkeit aller Lebensbereiche, insbesondere der effiziente Umgang mit begrenzten Rohstoffen. Das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS betreibt angewandte Forschung im Bereich der Materialeffizienz und ist Impulsgeber, Innovator und Problemlöser für die Industrie und für öffentliche Auftraggeber in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit, Lebensdauer und Funktionalität von Werkstoffen in Bauteilen und Systemen. Die Kernkompetenzen liegen im Bereich der Charakterisierung von Werkstoffen bis auf die atomare Skala sowie in der Materialentwicklung.