Fraunhofer-Verbund Life Sciences lädt ein zum Bioökonomietag 2020

Die Bioökonomie steht im Mittelpunkt des Wissenschaftsjahres 2020, das aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie bis Ende 2021 verlängert wurde. Vor diesem Hintergrund veranstaltet der Fraunhofer-Verbund Life Sciences am 1. Oktober 2020 im Fraunhofer-Forum in Berlin einen virtuellen Bioökonomietag mit dem Titel »Bioökonomie und nachhaltige Produktionssysteme«. In diesem Rahmen wird auch die Ausstellung »Fraunhofer Shaping Bioeconomy« eröffnet. Hier präsentieren Fraunhofer-Forschende ihre innovativen Ideen und Entwicklungen für eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaft.