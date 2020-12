Wie wollen wir wirtschaften und produzieren?

Am Anfang der Wertschöpfung steht der Stoff – und auf einer Kläranlage landen alle biogenen Reststoffe und Nährstoffe der Nahrungsmittel, die wir Menschen verzehrt haben. Das bedeutet im Umkehrschluss: Eine Kläranlage kann alle Stoffe liefern, die für die Produktion neuer Lebensmittel benötigt werden. Dass das funktioniert, hat EVOBIO bereits gezeigt und damit die Kläranlage zu einem zentralen Bestandteil eines regionalen Kreislaufwirtschaftssystems ausgebaut.

»Kläranlage der Zukunft«

Die Voraussetzung für die Nutzung der verschiedenen Stoffe liegt in ihrer Verfügbarmachung, also Konzentrierung, Trennung und Aufarbeitung. Als technische Basis dafür diente im Teilprojekt »Kläranlage der Zukunft« eine auf einer Kläranlage in Ulm installierte Pilotanlage einer sogenannten Hochlastfaulung. Diese setzt den auf einer Kläranlage anfallenden Schlamm nicht nur zu Biogas als regenerativer Kohlenstoff- und Energiequelle um, sondern liefert zudem Schlammwasser und Gärreste als weitere nutzbare Stoffströme. Das Schlammwasser ist reich an wertvollen Pflanzennährstoffen, allen voran Phosphor und Ammonium. »Wir haben Konzepte erarbeitet, um die Nährstoffe aus diesem bei der Entwässerung des Schlamms anfallenden Wasser zurückzugewinnen und als Dünger aufzuarbeiten. Wir können das nährstoffreiche Schlammwasser aber auch direkt nutzen«, erklärt Dr. Marius Mohr vom Fraunhofer IGB. Hierzu haben die Forschenden zwei verschiedene Ansätze verfolgt: Zum einen dient es einzelligen Mikroalgen des Fraunhofer IGB als Wachstumsmedium, die mittels Photosynthese pflanzenstimulierende Polysaccharide, Beta-1,3-Glucane, produzieren. Diese können die Pflanzen bei der Abwehr von Pilzinfektionen wie Mehltau unterstützen und Pestizide ersetzen.

Zum anderen hat das Fraunhofer EMB untersucht, ob sich das nährstoffreiche Schlammwasser auch für einen wassergestützten Gemüseanbau – der keinen Boden benötigt – eignet. Hierzu wurden spezielle Hydroponiksysteme gebaut, in denen nun ohne weitere Düngergaben innerhalb von vier Wochen aus Sämlingen Kopfsalat heranwächst. »In dem durch den Pflanzenanbau gereinigten Wasser können wir in der Folge in einem angeschlossenen Aquakulturbecken Speisefische aufziehen. Die Fische produzieren ihrerseits wieder nährstoffreiches Wasser, wodurch wir mit dem gleichen Wasser noch mehr Pflanzen anbauen können«, so Dr. Johannes Bialon vom EMB. Damit werden Stoffkreisläufe geschlossen und Nährstoffe nachhaltig mehrfach verwendet.

Reinigung und Überwachung des Abwassers



Gereinigtes Abwasser für den Anbau von Lebensmitteln? Um sicherzustellen, dass das Wasser auch hygienisch unbedenklich ist, muss es gereinigt und konstant überwacht werden. Zur Reinigung des Abwassers stehen am Fraunhofer IGB und am Fraunhofer IST Verfahren zur Verfügung, die insbesondere auch schwer abbaubare Mikroschadstoffe effizient beseitigen. Zur Überwachung der Wasserqualität entwickelt das Fraunhofer IMS Konzepte für neue, impedanzbasierte Inline-Sensoren für die Analyse des Wassers, die kontinuierlich nicht nur Bakterien erfassen, sondern zugleich die Konzentrationen der Nährstoffionen messen. So erfassen die Sensoren Ammonium, Nitrat oder Phosphat mittels ionenselektiver Membranen, die sich direkt auf der Oberfläche der Mikroelektroden befinden. »Vorteile solcher Sensoren sind, dass aufwendige Kalibrierungen und Probenahmen entfallen«, fasst Kunj Vora vom Fraunhofer IMS zusammen. Der Nachweis von Mikroorganismen soll mittels selektiver biologischer Komponenten erfolgen: Hierzu stellt das Fraunhofer IGB bestimmte Rezeptoren des menschlichen Immunsystems bereit, die Mikroorganismen ohne den Einsatz von Markern nachweisen können.

Nutzung der biogenen Reststoffe

Ein weiterer nutzbarer Stoffstrom ist die nach der Schlammentwässerung auf der Kläranlage übrigbleibende Feststofffraktion. Diese wird, wie auch weitere Agrarreststoffe, im Teilprojekt »Nutzung biogener Reststoffe« aufbereitet, um Wertstoffe für die Materialherstellung des nächsten Wertschöpfungsschritts zu gewinnen. Dabei hilft eine neue von Fraunhofer UMSICHT entwickelte Technologie, das thermo-katalytische Reforming (TCR®). »Bei Temperaturen um die 500 °C werden die organischen Substanzen dabei unter Sauerstoffabschluss umgewandelt und gleichzeitig in feste und flüchtige Bestandteile getrennt«, erläutert Dr.-Ing. Robert Daschner. Der auf der Kläranlage anfallende Klärschlamm lieferte so im Projekt Biokohle mit hohem Kohlenstoffanteil, Synthesegas – das dank einer im Projekt optimierten Prozessgasreinigung an den Standorten Sulzbach-Rosenberg (UMSICHT) und Straubing (IGB) katalytisch zu Methanol umgewandelt wird – sowie ein Bioöl, das in seiner Zusammensetzung Rohöl ähnelt. »Aus dieser Öl-Fraktion konnten wir bereits mit hoher Reinheit Phenole extrahieren, die sich als Additive für die chemisch-technische Industrie eignen«, sagt Dr. Thomas Herfellner vom Fraunhofer IVV. Zudem hat sein Team aus Rapsextraktionsschrot mit neuen effizienten Extraktionsprozessen hochreine funktionelle Proteine hergestellt, die im nächsten Schritt in neuen Materialien verarbeitet werden.